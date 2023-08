Ex-BBB Thelma Assis assume quadro no 'Encontro com Patrícia Poeta'

A ex-BBB Thelma Assis, campeã da edição 20 do reality show, pegou o público de surpresa nesta terça-feira, 1º, ao anunciar que vai assumir o quadro 'Bem Estar' no 'Encontro com Patrícia Poeta'.

Ela vai substituir Valéria Almeida, que entra em período de férias. "Thelminha irá cobrir as férias da Valéria Almeida no #Encontro e estará ao vivo nas manhãs da Globo. Quem já tá de olho?", escreveu o perfil de Thelma.

No Instagram, ela compartilhou imagens do seu primeiro dia no programa e afirmou ter sido bem recebida. "Recebi a missão de cobrir as férias da amiga maravilhosa, Valéria Almeida", disse.

Nos comentários, a própria Valéria reagiu. "Que lindeza! Arrasa, minha amiga! Vai ser sucesso, como sempre!".