Ex-Globo, Mauricio Kubrusly reaparece na Bahia em foto inédita

Maurício durante participação no Altas Horas - Foto: Reprodução / TV Globo

Ex-Globo, com passagem marcante pelo Fantástico, o repórter Mauricio Kubrusly reapareceu em foto inédita publicada pela esporte Beatriz Goulart. O jornalista está afastado da televisão desde 2017 quando foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal (DFT) e perdeu sua memória.

Beatriz aproveitou a celebração do Dia dos Namorados na última quarta-feira, 12, para comparar uma foto de quando eles começaram o romance e uma foto recente dos dois juntos na praia, em Serra Grande, na Bahia. Na legenda, ela declarou o seu amor.

“Há 21 anos, quando ficou decidido que ficaríamos juntos para sempre. E hoje, ficando juntos para sempre. Sorte, sorte, sorte. Amor, amor, amor”, disse ela. Veja a publicação:

O quadro de saúde Maurício foi revelado em 2023, durante uma reportagem na celebração dos 50 anos do Fantástico.

Na época, a emissora revelou que ele vive no sul da Bahia com a esposa e seu cachorro. “Deixou sua São Paulo do coração para mergulhar na natureza depois que foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal. A memória se foi, mas, como ele sempre diz, permanece sua enorme paixão pela vida e pela gente brasileira”, disseram.