Ex-Malhação anuncia casamento com milionário | A TARDE

Ex-Malhação, a atriz Isabella Santoni, conhecida por viver Karina na série, anunciou, através das redes sociais, nesse domingo, 12, o casamento com o empresário e milionário Henrique Blecher. Eles se casaram no civil, após seis meses de namoro.

“Casamos no civil. Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher”, escreveu a atriz na legenda da publicação no Instagram.

Os dois foram vistos juntos pela primeira vez em novembro do ano passado. Segundo o jornal O Globo, Isabella, 28 anos, e Henrique Blecher também foram juntos na festa de Halloween de Anitta em outubro.



Conheça Henrique Blecher



Advogado e mestre em Filosofia do Direito, Henrique Blecher foi dono de uma incorporadora vendida por R$ 180 milhões em 2022, de acordo com o Valor Econômico. Além disso, ele foi CEO da incorporadora Bait, mas permaneceu no cargo por apenas quatro meses.



Conforme divulgou O Globo, Henrique saiu da empresa para fundar uma companhia de investimento focada no mercado imobiliário de luxo.

Publicações relacionadas