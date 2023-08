Ex-paquita, Bárbara Borges sai em defesa de Marlene Mattos: "gratidão"

A ex-paquita Bárbara Borges saiu em defesa da empresária Marlene Mattos após críticas e reclamações de Xuxa Meneghel, impulsionadas nas últimas semanas devido o lançamento do documentário da rainha dos baixinhos.

Marlene foi responsável pela criação e coordenação dos programas infantis de grande sucesso, como o "Xou da Xuxa" e "Planeta Xuxa", que marcaram a infância de milhões de brasileiros nas décadas de 1980 e 1990.

"Foi uma grande escola pra mim. Eu não guardo absolutamente nenhuma mágoa. Teve exigência? Teve! Era bastante rigoroso? Era! Mas tinha um propósito. E eu consegui entender esse propósito durante e mesmo pós também, depois que tudo acabou pra mim e ao longo da minha vida, com maturidade", disse Bárbara à colunista Fabia Oliveira.

"Na minha experiência, não houve nada que pudesse deixar uma mágoa ou um trauma", pontuou a campeã da última edição de 'A Fazenda'. Ela seguiu, afirmando que tem muita gratidão por Marlene.

"Aprendi, cresci muito profissionalmente e artisticamente. Consegui também conhecer um outro lado dela porque, até então, a gente sempre esperava os esporros, as brigas, as exigências… Mas eu também conheci um lado coração dela. E tive vários momentos em que eu tive ajuda dela, então, eu só realmente guardo gratidão por tudo o que eu vivi".

Bárbara contou ainda que sempre esperou que Xuxa e Marlene se reencontrassem, como aconteceu no documentário.

"Eu sempre pensei assim: 'Poxa, o tempo está passando, e em algum momento acho que vai acontecer delas se reencontrarem para um diálogo'. E eu lembro que, na época em que começaram a divulgar sobre o documentário da Xuxa, vazou que elas se reencontraram depois de 19 anos para o documentário. Aquilo, na verdade, fez o meu coração vibrar, sabe? Enfim o reencontro aconteceu. E que bom que aconteceu. Eu acho que isso, para o documentário, na história da Xuxa, é muito importante. precisava ter".

Ela afirmou ainda que continuou em contato com Marlene. "A minha relação com a Marlene é boa. Eu não tive um problema com ela, nunca deixei de falar com ela ao longo desses anos pós-paquita. Eu continuei mantendo o contato, falando em aniversário dela, ela já me mandou feliz aniversário pelo meu aniversário… Já falou comigo de trabalhos meus como atriz, na época que eu fiz o Dancing Brasil, quando eu saí da Fazenda, ela também me parabenizou. Então, eu realmente tenho um contato com ela e realmente nunca tive um problema".