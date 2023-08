Filho de Faustão e filho de Gugu devem comandar programas na Band

Após a experiência como co-apresentador do 'Faustão na Band', e posterior estreia como apresentador ao lado de Anne Lottermann devido a saída do pai, João Guilherme Silva deve ganhar um programa na Band.

A atração tem previsão de estrear em outubro e, segundo o colunista Flávio Ricco, deve ocupar um espaço nos sábados da emissora e contar com alguns dos profissionais que atuaram nos bastidores do programa de Fausto Silva.

As gravações já começaram e a ideia é que o programa seja uma atração de entrevistas em eventos, além de repercussão sobre assuntos em alta.

Além do filho de Fausto, outro herdeiro que deve ganhar atração na emissora é o filho de Gugu Liberato, João Augusto. Em participação no Programa Silvio Santos, ele afirmou a Patrícia Abravanel o interesse de seguir os passos do pai.

"Sempre tive um interesse por televisão, por comunicação em geral. Eu adoro essa alegria que tem nos palcos, na TV".