Filho de Faustão rebate críticas: 'Não façam acusações irresponsáveis'

João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, utilizou as redes sociais para rebater as alegações de que seu pai teria furado a fila de transplante de órgãos para sua cirurgia de coração, realizada neste domingo, 27, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Não façam ilações ou acusações irresponsáveis de furação de filas ou interesses escusos", diz o post. Na publicação original, há um pedido para que as pessoas se informem sobre o processo "antes de julgar".

O Ministério da Saúde informou, neste domingo, que entre os dias 19 e 26 de agosto foram realizados 11 transplantes de coração no país, sete deles no estado de São Paulo. Ainda segundo a pasta, Faustão foi priorizado na fila de espera em razão de seu estado de saúde.

“Neste domingo (27), mais um paciente na capital paulista foi contemplado com um transplante cardíaco, neste caso, também priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde - o apresentador Fausto Silva. Ele recebeu um coração após constatada a compatibilidade necessária para o procedimento, assim como os outros sete transplantados."

A equipe médica responsável por Faustão diz ter recebido a oferta do órgão na madrugada deste domingo.

"A seleção gerada para a oferta do coração deste receptor, através do sistema informatizado de gerenciamento do sistema estadual de transplantes, trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Destes, quatro estavam priorizados, sendo que o paciente ocupava a segunda posição nesta seleção", afirmou a Central de Transplantes do Estado de São Paulo.