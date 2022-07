Filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso sofrem racismo em Portugal

Os filhos dos atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Titi e Bless, foram vítimas de racismo neste sábado, 30, quando estavam no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal. Além deles, uma família de turistas angolanos também foi alvo das ofensas.

Giovanna e Bruno curtiam as férias na Europa com Titi, de 8 anos, Bless, de 7, e Zyan, de 2, quando o crime aconteceu. Em um vídeo, é possível ver a atriz partindo para cima da mulher que fez as ofensas, chamando-a de "racista nojenta". Pessoas que estavam no local falaram que a agressora teria dito para "tirar aqueles pretos imundos dali", em referência às crianças e ao grupo de turistas angolanos .

"Racista nojenta. Eu tenho pena de você, porque você não é amada. Você é uma nojenta. Você merece um soco, uma porrada na sua cara", diz a atriz, enquanto é contida por um rapaz. Bruno Gagliasso aparece ao lado da esposa sem interferir.

Nervosa, a atriz também teria cuspido e batido no rosto da mulher. Em entrevista ao jornal O Globo, Ewbank desabafou: "Vamos passar por cima dos racistas".

Em nota, a assessoria da atriz confirmou o caso.

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias. Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outros absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”, diz o texto.

Confira o vídeo da discussão entre Giovanna e a agressora: