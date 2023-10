Flávia Alessandra deixa a TV Globo após 34 anos e foca em novo projeto | A TARDE

A atriz Flávia Alessandra não teve o contrato renovado com a TV Globo e deixou a emissora após 34 anos. Agora, ela estreará como apresentadora na Prime Video, onde seu esposo, o ator Otaviano Costa, também tem contrato.

Em nota à imprensa, Flávia fez uma retrospectiva sobre o período na emissora.

"Fecho este ciclo com a Globo com muito carinho e gratidão. Fiz muitas personagens incríveis em mais de 20 novelas e séries, e tenho uma história maravilhosa com a emissora. Agora, é hora de fazer algo que nunca havia conseguido colocar em prática".

Já em suas redes sociais, ela contou sobre as expectativas para o 'Ilha da Tentação', reality show que vai apresentar na nova empresa.

"Todo este movimento é muito óbvio, diante da enorme transformação em minha carreira, negócios e vida, nos últimos anos. Muita coisa mudou, o mercado mudou e eu também mudei. Vai ser muito divertido fazer esse reality ao lado do meu amor. Preparem-se, pois vem aí a Flávia apresentadora!".

Flávia chegou à TV Globo como figurante na minissérie 'Parabéns pra Você', exibida entre 16 de fevereiro e 4 de março de 1983.

Em 1989 ela estreou na emissora com a telenovela Top Model, pelo concurso do Domingão do Faustão, Melhor de Três, ficando em primeiro lugar. Em 2001 ela viveu a sua primeira protagonista em horário das 21h, quando deu vida à Lívia Proença de Assunção, de Porto dos Milagres.

Ela atuou ainda em outros projetos, como 'O Beijo do Vampiro', 'Você Decide', 'Da Cor do Pecado', 'A Diarista', 'Caras & Bocas' e outros. Sua última participação foi em 2022, quando atuou como jurada no 'Acredite em Quem Quiser', quadro do 'Domingão com Huck.