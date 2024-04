Flávia Alvarenga é demitida da Tv Globo após quase 23 anos | A TARDE

A jornalista Flávia Alvarenga foi demitida da Globo em Brasília como parte de uma reestruturação no jornalismo da emissora. Após quase 23 anos de trabalho, ela será substituída por Ricardo Abreu no Jornal da Globo.

O jornalista aceitou o convite para migrar da GloboNews para a TV aberta, onde reforçará as apurações políticas e fará análises no jornal comandado por Renata Lo Prete. Elisa Clavery, do G1, assumirá a vaga de Abreu na GloboNews.

Flávia se pronunciou sobre sua demissão no Instagram, agradecendo o aprendizado e se mostrando pronta para novos desafios.

"Hoje foi dia de receber muitas mensagens de carinho. Depois de quase 23 anos de trabalho, agradeço tudo que aprendi e pude fazer na TV. Pronta para novos desafios”, escreveu Flávia.

Alvarenga apresentou o Mapa do Tempo ao vivo em externas no Bom Dia DF e, depois, comandou a previsão do tempo também nos telejornais nacionais entre 2008 e 2016.

Ela atuava como repórter de política do Jornal Hoje e do Jornal da Globo desde que voltou para a capital federal, em 2017.