Funcionária nega que Alexandre agredia Ana Hickmann; leia depoimento | A TARDE

Após as declarações de Ana Hickmann, no programa Domingo Espetacular, o ex-marido da apresentadora, Alexandre Correa, publicou em suas redes sociais o depoimento de uma funcionária que trabalha na casa. Ela nega ter presenciado qualquer tipo de agressão envolvendo o casal durante os três anos que trabalha na residência.

Em publicação no Instagram, Alexandre colocou o depoimento de Maria da Anunciação Lima na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade de Itu, em São Paulo. A funcionária relata que trabalha como cozinheira e estava na casa no dia em que aconteceu a briga no dia 11 de novembro.

De acordo com Maria, Alexandre teria iniciado uma discussão com Ana Hickmann por conta de questões financeiras. Durante a briga, a funcionária disse não ter escutado nenhuma ameaça ou injúria por parte de nenhum dos dois, apesar de estarem exaltados. Posteriormente, a apresentadora teria aparecido dizendo que o empresário a teria machucado no braço e que ela havia entrado em contato com a polícia.

Maria estava em seu quarto e teria colocado Ana junto com ela no cômodo, tendo trancado a porta logo em seguida. Alexandre chegou a bater na porta e pedir para entrar, mas elas não teriam obedecido. Ele foi embora da residência pouco depois.

Posteriormente, em entrevista a Quem, Alexandre relatou ainda que a ex-esposa estaria embriagada no momento da discussão entre eles, uma vez que ela havia consumido uma garrafa inteira de vinho tinto. Ele conta ainda que a apresentadora sempre o "humilhava" e adotava "tons agressivos" durante a briga.