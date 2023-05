Geraldo Luís é demitido da Record TV após 16 anos na emissora

O apresentador Geraldo Luís foi demitido da Record TV nesta sexta-feira, 31, após 16 anos na emissora, que, em nota, agradeceu ao jornalista pelo período dedicado à empresa.

“A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data”.

O contrato era válido até setembro de 2024. Entretanto, devido desgastes na relação, a demissão já era aguardada. Geraldo, que já comandou o 'Domingo Show' nas tardes de domingo, nos últimos anos estava fazendo reportagens para os programas exibidos às madrugadas.

Em recente entrevista à TV Fama, ele falou que evita ter amigos na televisão porque as pessoas são interesseiras. "Quando você está por cima na televisão, é igual jogador de futebol enquanto está fazendo gol, enquanto está no Barcelona. Aí você sai do Barcelona e vai pro XV de Piracicaba, aí eu quero ver se as pessoas vão te ligar".