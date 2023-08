Giovanna Lancellotti revela assédio em cena da Globo: 'passava a mão'

A atriz Giovanna Lancellotti disse em entrevista recente que foi assediada durante a novela Gabriela, da TV Globo, em 2012. O caso aconteceu quando interpretava a personagem Lidinalva, que foi forçada a se prostituir. Ela ainda chegou a ser questionada sobre o processo de produção das cenas de sexo nas produções globais.

Giovanna Lancellotti ainda destacou que fez a primeira cena de sexo durante as gravações de Gabriela. A atriz ainda analisou a diferença da noção de assédio em 2012 para o atual momento de trabalho. O medo de não saber o que seria ou não permitido também foi um desafio.

“[Na novela da Globo] tive alguns perrengues [com outros parceiros de cena], tipo, assim, na época não existia o termo assédio, 11 anos atrás, não se falava nem sobre relacionamento tóxico, então era muito difícil numa cena em que tinha sexo, nudez, você falar até aí pode, até aqui não pode”, disse Giovanna Lancellotti, em entrevista para o ao 'Quem Pode, Pod'.



A atriz ainda revelou o medo de ser considerada "antiprofissional" ao reclamar da situação, mesmo diante do trauma e o transtorno causado com as gravações da TV Globo.