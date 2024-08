Globo bate o martelo e define novela substituta de "Cheias de Charme"

Novela "Cheias de Charme", com as empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida - Foto: Divulgação | Globo

A novela "Cheias de Charme", com as empregadas domésticas Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, foi sucesso no ano de 2012. Mas pelo que parece, ela não está alcançando a audiência esperada para a faixa da edição especial, pela tarde. Para não ficar para trás, a Globo vai substituí-la pela telenovela "Cabocla", originalmente exibida em 2004.

A emissora prevê a estreia para a última semana de agosto, de acordo com dados divulgados pelo jornal Folha de S. Paulo. Segundo a publicação, inicialmente, Cheias de Charme e Cabocla farão uma dobradinha no horário após o Jornal Hoje.

Leia também:

Após negar, SBT confirma que Silvio Santos está internado

A disputa da Globo nesse horário é contra a Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, da Record. Por isso, a volta de Cabocla já tem data marcada e ocorrerá logo após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris, com o objetivo de alavancar os índices do horário, que voltaram a cair nos últimos meses.

O folhetim é um remake de 1979, escrito por Benedito Ruy Barbosa. A história foi responsável por lançar Vanessa Giácomo, que formou par com Daniel de Oliveira.

| Foto: Divulgação | Globo

O enredo da novela Cabocla é baseado no romance homônimo de Ribeiro Couto e traz uma história ambientada no interior do Brasil, no início do século XX. A trama central gira em torno de Zuca (Vanessa Giácomo) e Luís Jerônimo (Daniel de Oliveira), cujos destinos se entrelaçam de forma inesperada."