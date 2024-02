Globo decide sobre ação contra SBT após uso de imagem não autorizada | A TARDE

A inusitada decisão do SBT de reprisar o desfile da escola de samba Tradição de 2001, que homenageou Silvio Santos, deixou parte dos funcionários e o corpo jurídico da Globo incrédulos. A reprise utilizou uma gravação da transmissão original feita pela Globo, com logomarca e patrocinadores da época, sem autorização da emissora concorrente.

Embora a reprise tenha sido marcada pela indicação de "imagem de internet", descobriu-se que a gravação exibida estava nos arquivos do SBT para uso jornalístico e foi feita durante a transmissão ao vivo em 2001. Apesar disso, alguns diretores da Globo discutiram a possibilidade de tomar alguma ação legal a respeito do ocorrido.

No entanto, após analisarem a situação, decidiram encarar o episódio com bom humor e sem tomar medidas legais, apesar da percepção de que houve uma utilização não autorizada de imagens. A boa relação entre as duas emissoras e a interpretação do acontecimento como uma homenagem a Silvio Santos pesaram na decisão.

Além disso, o baixo impacto na audiência também contribuiu para a decisão de deixar o assunto de lado. A transmissão do desfile de 2001 registrou apenas 2 pontos de média na Grande São Paulo, empatando com a Band no horário, enquanto o SBT normalmente alcança 3 pontos na faixa.

Após a repercussão do caso, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, confirmou a situação e agradeceu à Globo por ter lidado com o incidente de forma amistosa, destacando-o como uma homenagem memorável ao seu pai.

“Obrigada Amauri e direção da @tvglobo pelo carinho. Vocês conhecem nossa amada figura!! Achei super legal terem levado na esportiva. Foi uma homenagem linda que jamais sairá da nossa memória. Eu e o SBT agradecemos”, escreveu Daniela Beyruti no Instagram.