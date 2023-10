Globo é acionada na Justiça pelo uso da marca 'Elas por Elas'

Maior rede de televisão do país, a TV Globo foi acionada na Justiça por uma associação cultural do interior de Minas Gerais por conta do remake da novela das 18h ‘Elas por Elas’. A associação alega ser dona do registro da marca que dá nome ao título da novela.

Segundo a Associação Cultural Elas por Elas, que promove artes cênicas e eventos artísticos na cidade de Barbacena, a marca foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2003, quando começaram as atividades. O caso corre na 1ª Vara Cível da Comarca de Barbacena, desde a última segunda-feira ,25. A Elas por Elas tem feito oposição à emissora carioca desde que ela tentou registrar o nome para uso na nova versão do folhetim. A entidade aponta que a rede de televisão está usando a marca de forma ilegal.

A associação entrou com uma liminar para que a Globo seja impedida de usar o nome “Elas por Elas” na novela, sob pagamento de multa diária estipulada em juízo. A Globo registrou o nome da novela em 1982, quando foi exibida a versão original escrita por Cassiano Gabus Mendes.