Globo libera e SBT confirma Marcos Mion e Fátima Bernardes no Teleton | A TARDE

Apresentadores da TV Globo, Marcos Mion e Fátima Bernardes receberam aval positivo da empresa e vão participar do Teleton 2023, que é transmitido no SBT nos dias 10 e 11 de novembro.

Neste ano, a emissora de Silvio Santos havia liberado Eliana para participar do Criança Esperança.

Já pela Record, Adriane Galisteu, César Filho, Lucas Maciel e Mariana Godoy estarão presentes na ação. Representando a RedeTV! estarão Luciana Gimenez e Sônia Abrão.

João Augusto Liberato, filho de Gugu, estará presente representando a Band, Karyn Bravo vai representar a TV Cultura, e o jornalista Thiago Rocha irá pela Gazeta.

Detalhes da edição deste ano foram revelados nesta terça-feira, 17. Na ocasião, um vídeo de Mion foi exibido.

"A Globo tá junto com o SBT no Teleton. Toda união que busca um bem maior vale a pena. E eu estarei no palco, ao vivo, nessa emissora que eu adoro, ao lado de colegas muito queridos".

Entre os influenciadores digitais estarão Zé Felipe, Nicole Bahls, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Gkay, João Guilherme, Viih Tube e Tirullipa, além da embaixadora Virgínia Fonseca.



A música ficará por conta de Aline Barros, Ana Castela, João Gomes, Fábio Jr. Priscila Alcântara, Zé Felipe, Gustavo Mioto, Zezé Di Camargo, Lexa, MC Melody, MC Daniel, entre outros.