Globo tenta se redimir e escala mais negros e baianos em novela na BA

Após críticas com 'Segundo Sol', novela sobre a Bahia, mas alvo de críticas por sua falta de diversidade racial, a Globo está prestes a concluir a seleção de elenco para o remake de "Renascer".

A falta de representatividade na novela de 2018, inclusive, rendeu um processo da Uninegro por falta de atores negros na produção, levando-a a reconhecer a necessidade de melhorar sua representatividade étnica nas novelas.



Para o remake de 'Renascer', a emissora tem dado um foco especial à representatividade, optando por uma maioria de atores negros ou naturais da Bahia, o cenário da trama.



De um total de mais de 50 personagens, pelo menos 30 serão interpretados por atores negros, enquanto outros, mesmo sendo brancos, têm raízes na Bahia, como Vladimir Brichta e Fábio Lago. Brichta é natural de Salvador, enquanto Lago nasceu em Ilhéus.



Uma mudança na adaptação é o papel da professora Lu, originalmente interpretado por Leila Lopes (1959-2009), natural do Rio Grande do Sul. Na nova versão, a personagem será vivida por uma atriz negra estreante.



Com a produção da novela já avançada, as gravações estão marcadas para iniciar em outubro, com a estreia prevista para janeiro de 2024, no horário nobre das 21h.



As gravações serão realizadas em uma fazenda localizada em Ilhéus, no sul da Bahia. No elenco haverá ainda nomes como Marcos Palmeira, Sophie Charlotte e o rapper Xamã.



Escrita por Benedito Ruy Barbosa, a nova versão foi adaptada pelo Bruno Luperi, neto do autor que adaptou 'Pantanal', exibida em 2022.