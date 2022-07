Gloria Perez defende escalação de Jade Picon em novela: "surpreendeu"

Em meio a críticas por suposta falta te preparação, a autora de 'Travessia', próxima novela das nove da Tv Globo, defendeu a escalação da incluenciadora e ex-BBB Jade Picon.

Perez afirmou que Jade surpreendeu durante o teste.

"Jade fez teste e surpreendeu, só por isso foi escolhida. E desde então vem sendo preparada", disse.

Ela avaliou também que as artes não possuem uma única porta de entrada.

"É claro que o ideal é que a pessoa chegue com uma formação sólida, mas muitas vezes, descoberto o talento, a formação começa a se fazer depois da escolha. O importante é que se faça. Esse é o histórico de muitos grandes atores".

Apesar de não ter formação como atriz nem o DRT, registro profissional da área, Jade recebeu uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) especificamente para o papel na novela.

A autora afirmou que os telespectadores podem aguardar um 'novelão'.

"A proposta é emocionar, divertir e convidar a refletir, como em todas as minhas outras novelas. Acho que ainda é cedo para mais detalhes. Vamos continuar curtindo Pantanal e mais adiante contamos mais".