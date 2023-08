Hospital recebe coração para transplante, e Faustão é operado

Neste domingo, 27, o hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebeu o novo coração destinado ao transplante do apresentador Fausto Silva, o Faustão. No momento, ele está passando por uma cirurgia realizada pela equipe médica composta pelo cardiologista Fernando Bacal e pelo diretor médico e de serviços hospitalares, Miguel Cendoroglo Neto. As informações são da Folha de S. Paulo.

A equipe médica confirmou essa informação à Folha. Faustão estava sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 5 de agosto, tratando de uma insuficiência cardíaca e realizando sessões de diálise. Diante desse quadro, ele foi incluído na lista de espera para o transplante de coração.

Devido à gravidade de seu estado de saúde, ele foi classificado como prioridade máxima na lista de espera por um transplante, e essa priorização foi confirmada pela notável rapidez com que o novo órgão chegou.

Os órgãos doados são alocados para pacientes que estão aguardando um transplante e são registrados em uma lista de espera que é gerenciada de forma unificada e informatizada. A posição de cada paciente nessa lista é determinada por critérios técnicos que levam em conta o tempo de espera e a urgência do procedimento, além da compatibilidade sanguínea entre o doador e o receptor. Quando necessário, a compatibilidade genética entre doador e receptor também é verificada através de análises laboratoriais.