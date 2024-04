Huck sugere recusa de Raquele e é desmentido: "convite não chegou" | A TARDE

Quem assistiu ao 'Domingão' deste domingo, 24, estranhou a ausência da ex-BBB Raquele. Toda semana o programa recebe o eliminado do Big Brother Brasil para conversar sobre o reality.

Entretanto, neste domingo, Raquele foi tema de uma reportagem, feita na rua por Defante. Na volta, Huck sugeriu que ela não quis ir à atração dominical.

"Desculpe as brincadeiras, Raquele. Se quiser um dia vir participar, será muito bem-vinda neste palco. Desejo boa sorte para você, muita luz no seu caminho, você é uma menina muito bacana. Espero que Deus ilumine o seu caminho".

Minutos depois, a ex-BBB usou suas redes sociais para dizer que sequer foi convidada.

"Tava vendo o quadro do Luciano. Eu não fui convidada a participar do programa. Por mais que no final ficou parecendo que eu não quis ir, mas na verdade, o convite nunca chegou para mim, não estava na minha agenda. Não fui convidada", disse ela.

Raquele se dirigiu ao apresentador e afirmou que, quando o convite chegar, certamente vai aceitar.

"Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, claro e óbvio, com certeza vai ser um prazer fazer parte do programa, até porque eu sou super fã do seu trabalho, do programa, gosto muito".

Ela finalizou afirmando que não gostou da reportagem que usou uma planta para representá-la.

"Também fiquei desconfortável, sim, com a narrativa de planta que as pessoas vêm fazendo, as brincadeiras. Jogo é jogo, estou aqui fora, tenho sentimentos, lá podia julgar as pessoas pelo que me mostravam. Fui eu do início ao fim".

Confira o vídeo.