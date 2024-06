Humorista do SBT, Joaquim Lopes Salgado morre aos 74 anos | A TARDE

O ator e humorista Joaquim Lopes Salgado morreu na manhã desta quarta-feira, 29, aos 74 anos, segundo divulgado pelo SBT. A causa da morte não foi informada.

"O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento do ator Joaquim Lopes Salgado, na manhã de hoje, 29, de causa não informada. Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT", disse a emissora.

No SBT, Joaquim participou de atrações como “A escolinha do Golias” e “Domingo Legal”.

Ele também participou de várias atrações da casa como Viva a Noite, Domingo Legal, Show Maravilha, Casa da Angélica, Não Pergunta que Eu Respondo, Ô Coitado, Meu Cunhado, além de ter feito novelas, séries e seriados.

O sepultamento será realizado no Cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto, na quinta-feira, 30, às 17h.

Publicações relacionadas