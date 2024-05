Influencer revela mágoa com Adriane Galisteu | A TARDE

O influenciador Lucas Guedez revelou uma mágoa do passado com a apresentadora Adriane Galisteu, durante sua participação no Sabadou com Virgínia, neste sábado, 18.



Sem detalhar a causa da decepção, Lucas afirmou que chegou a ir em um programa de Galisteu, de quem era fã, e que reencontrou a apresentadora em um salão.

“Eu tinha 15 anos e eu amava ela. Depois de tudo o que aconteceu na minha vida, coisas mudaram, eu reencontrei essa pessoa no salão”, iniciou o influenciador.

“Eu não vou contar o motivo que eu fiquei chateado com ela, o que ela falou, mas eu compartilhei com a Vi porque foi uma coisa que eu vivi aqui no programa e eu me decepcionei demais. Cheguei até a dar unfollow”, afirmou Lucas, que em seguida revelou o nome de Galisteu.

