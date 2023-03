Isis Valverde é processada por ex-funcionários, diz colunista

A atriz Isis Valverde está sendo processada por dois ex-funcionários que trabalharam na sua casa, na capital Fluminense. Após demitidos, os colaboradores acusam a artista de não honrar com direitos trabalhistas.

De acordo com a coluna “Ancelo Gois”, de O Globo, a ex-cozinheira, após sete anos trabalhando com a atriz, alega que acumulou funções e cobra de Valverde uma dívida no valor de R$ 250 mil.

O ex-governante, por sua vez, que atuou por menos de um ano com a artista, pede uma indenização de R$ 88 mil.

O caso corre no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro.