Ivete Sangalo explica saída do 'Masked Singer Brasil'

Ivete Sangalo deixa a apresentação de 'The Masked Singer Brasil' após duas temporadas - Foto: Reprodução | TV Globo

Quando foi anunciado que Ivete Sangalo não continuaria à frente da apresentação da próxima temporada de 'The Masked Singer Brasil', vários rumores começaram a circular, sobretudo após a contratação de Eliana, que estava há mais de 20 anos no SBT.

Em uma entrevista para a revista Quem, a cantora tratou de afastar qualquer polêmica. Ela explicou que não estava conseguindo conciliar o trabalho de apresentadora com outros compromissos profissionais e pessoais.



“A televisão faz parte da minha vida. Não tem como tirar isso de mim por conta da comunicação, da relação com as pessoas e com o público. Mas, de fato, estava uma coisa se sobrepondo à outra”, contou.



A artista também disse que o trabalho na TV não permitiu que ela se dedicasse em outras atividades: “Embora eu ame fazer televisão, estava criando uma ausência em lugares que não queria causar”.

vete Sangalo, no entanto, deixou claro que não pretende ficar longe da TV pot muito tempo: “As minhas experiências na televisão são especiais. Eu quero estar sempre na televisão, mas quero estar inteira em cada coisa que eu fizer”.

Eliana, nova titular do 'The Masked Singer Brasil', elogiou a artista: “Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV”.

Ivete retribuiu em suas redes sociais, disse ser fã da loira e afirmou que irá continuar acompanhando o programa: “Como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito“.