José de Abreu processa Cassia Kis por LGBTfobia

Pai de uma mulher trans, o ator José de Abreu protocolou ação na Justiça contra a atriz Cássia Kis por homofobia após as recentes declarações da atriz. Abreu diz que Kis cometeu crime contra a sociedade.

"Fiquei muito chocado, triste com o que a Cássia falou, porque tenho uma preocupação grande com a minha filha. Ela mora na Califórnia, que é um local superaberto, mas, quando vem pra cá, fico bastante tenso, porque o Brasil é o país que mais mata trans".

Além do ator, a atriz é alvo de ações movidas também por instituições como Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), Grupo de Advogados Pela Diversidade Sexual e de Gênero e ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos).

Em recente entrevista a Leda Nagle, Kis afirmou que "não existe mais o homeme a mulher". "Mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando", disse, na ocasião.

"O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana. Porque até onde eu saiba homem com homem não dá filho e mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", questionou a atriz.