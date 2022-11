Jovem Pan acata pedido de Constantino e afasta Cesar Calejon

Após ter se demitido da Jovem Pan depois de ter sido chamado de 'puxa-saco de presidente da República', o comentarista Rodrigo Constantino conseguiu convencer a emissora a afastar um outro analista com quem teve embate em um confronto anterior, o Cesar Calejon.

Nesta quarta-feira, 16, após ter sido chamado de 'puxa-saco' por Leonardo Grandini, Constantino abandonou o programa e afirmou que tem bagagem e gosta de debater a sério. "Chega! Eu não preciso disso na minha vida. Querem treta de boteco, chamem outro".

Momentos depois, ele afirmou que chegou à direção da emissora e pediu a demissão de Grandini e Calejon. Ele afirmou que a diretoria ficou do seu lado, considerou o episódio inaceitável e disse que nenhum dos outros comentaristas estará no programa.

“Imediatamente os diretores da Jovem Pan me ligaram, mandaram mensagem, pediram calma, viram que o que aconteceu era inaceitável (…). Então o recado tá dado, acho que eles entenderam, tanto que é que amanhã eu estou no programa, Caneloni não está, Dirceuzinho não está”.

Episódio com Calejon

Na segunda-feira, 14, Constantino se revoltou com Calejon após ouvir que está fora do país incentivando manifestações e caos no Brasi.

“Você está em Miami, se isso estourar, não é você que vai ter que lidar com as consequências. Se você quer fomentar o caos no país, eu acho justo que você pegue um voo e venha para o Brasil”.

“O que vai acontecer em seguida são assassinatos, são atentados, são agressões que vão atentar contra a vida humana. É a tua fala que estimula esse procedimento”, concluiu Calejon.

“Não estarei hoje no quadro Opinião ou em qualquer outro programa da emissora. Acabo de ser informado que a diretoria se reuniu e adotou essa resolução. Não tenho detalhes, mas creio guardar relação com o meu embate com o Rodrigo Constantino”, disse Calejon no Twitter.

Ele afirmou que nunca sofreu qualquer tipo de censura na emissora. "Por isso, eu agradeço à emissora e desejo sucesso".