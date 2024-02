Juliana Paes se despede da sua personagem em ‘Renascer’ | A TARDE

A atriz Juliana Paes se despediu da sua personagem, a Jacutinga, em 'Renascer', novela da TV Globo. No Instagram, ela publicou, no sábado, 17, duas fotos nas quais aparece caracterizada e escreveu um texto emocionante.

“Quando recebi o convite para viver Jacutinga, senti de pronto que eu precisava aceitar esse trabalho. A conexão com a personagem foi imediata! O texto tão bonito e forte do Bruno Luperi me deu a segurança para viver esse enorme desafio. Ali eu entendi que aquela era uma mulher à frente do seu tempo”, iniciou.



Juliana continuou: “Sábia e generosa, repassando ensinamentos que todas nós precisamos ouvir. Bruno, eu só posso agradecer por esse presente. Eu sei que todo mundo diz isso, mas é a verdade. Obrigada por mais uma vez por confiar e estar ao meu lado”.



Ainda na publicação, a atriz agradeceu aos colegas de cena na novela e contou que seguirá acompanhando. “A história segue linda, forte, cheia de emoções. E eu seguirei daqui, do outro lado da telinha, sendo fã número de um de cada uma e cada um de vocês”.



“Que as palavras de Jacutinga ecoem em nossas memórias, para que possamos entender o nosso lugar no mundo. Obrigada por tudo, Jacutinga”, completou.