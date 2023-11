Justiça aciona Record TV e impede que entrevista seja exibida | A TARDE

O Tribunal de Justiça de São Paulo acionou a Record TV neste domingo, 19, com uma ordem que impede a exibição de uma reportagem, que está prevista para ir ao ar neste domingo.

Trata-se de uma entrevista com o cantor e campeão do 'A Grande Conquista'. Após vencer a atração e ganhar R$ 1 milhão, a Justiça determinou a penhora do valor. Entretanto, um exame de DNA atestou que ele não era o pai de uma garota, filha de uma estudante.

Na decisão, o juiz de plantão André Augusto Salvador Bezerra cita que o caso corre em segredo de justiça e Servo não poderia falar sobre o assunto.

"Concedo a tutela de urgência de natureza cautelar, que será efetivada consoante o disposto no artigo 301 do Código de Processo Civil, para proibir Thiago Servo de falar, em locais públicos ou privados, acerca dos fatos que dizem respeito ao relacionamento havido, sobre o nascimento da criança, bem como sobre todas as ações judiciais que correram sob segredo de justiça entre as partes, alcançando esta decisão a Record", diz o magistrado.

O juiz determinou ainda que o cantor e a emissora paguem R$ 10 mil de multa diária, caso descumpram o ordem. Segundo a mãe da garota, a divulgação de matérias sobre o tema tem causado sofrimento à pequena, que tem sido, inclusive, vítima de bullying na escola.

Em nota, a Record TV afirmou que vai acatar a decisão e não vai exibir a entrevista.