Campeão de reality da Record tem prêmio penhorado pela justiça

Após a vitória de Thiago Servo no reality 'A Grande Conquista', da Record TV, a Justiça determinou penhora do valor de R$ 1 milhão conquistado. A quantia será retirada do artista por conta de uma dívida antiga referente à compra de um carro e uma aeronave.

O juiz David de Oliveira Gomes Filho, da 2ª Vara de Execução de Título Extrajudicial, Embargos e Demais Incidentes da Comarca de Campo Grande, determinou que a emissora deposite o valor diretamente na conta do Tribunal de Justiça.

"O executado já foi citado e não pagou a dívida. Deixou transcorrer o prazo dos embargos em branco. Assim, é cabível a penhora de bens e não mais o arresto. Por esses motivos, determino a penhora do prêmio que será concedido ao executado pela TV Record", diz o magistrado.

Na época em que realizou as compras dos bens, Thiago ainda fazia parte da dupla sertaneja com Thaeme, mas, após colocar fim à parceria com a loira, declarou não ter condições de arcar com os valores. Ele teria assinado uma nota promissória em branco e feito a devolução do que havia comprado.

De acordo com o processo, Servo teria "combinando com o credor que o dinheiro da entrada ficaria pelo tempo de uso e que a nota promissória seria rasgada". Como defesa, o músico pediu a condenação do empresário João Alex Monteiro Catan, responsável pelo negócio, e o acusou de agir de má-fé.

Apesar da tentativa, o juiz entendeu que a defesa apresentada pelo cantor "não é adequada". Atualmente, o valor da dívida é de R$ 1.361.495,06.

A assessoria de imprensa de Servo afirmou ter tomado conhecimento sobre o processo há algumas horas e, por isso, terá que esperar um posicionamento da equipe jurídica do artista.