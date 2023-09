Kayky Brito apresenta "sinais de melhora evolutiva", diz boletim

O ator Kayky Brito permanece sedado e sob ventilação mecânica, segundo informações de um novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 6. O documento também aponta que o ator passou por novos exames de tomografia e demonstra "sinais de melhora evolutiva".

Kayky Brito foi vítima de um atropelamento no último sábado, 2, enquanto estava na companhia de amigos em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Desde então, ele está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital Copa D'Or, localizado na Zona Sul da cidade.

Nesta segunda-feira, 4, ele foi submetido a cirurgias para tratar uma fratura na pelve e outra no membro superior direito. Os procedimentos cirúrgicos foram realizados com êxito, e os médicos relatam uma evolução positiva em seu estado de saúde.