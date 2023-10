Kayky Brito fala pela 1ª vez após acidente e agradece motorista | A TARDE

Uma semana após receber alta médica, o ator Kayky Brito, 34, falou pela primeira vez desde o acidente de carro que sofreu no dia 2 de setembro. Em vídeo publicado no seu perfil do instagram, ele ainda agradeceu o motorista Diones Coelho da Silva.

"Obrigado todos vocês, meus fãs que mandaram mensagem. Obrigado de coração, eu leio todas as mensagens. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida e que chamou os Bombeiros. Obrigado à minha família. Viver é um milagre. Tô aqui falando e andando até", disse.

Nos agradecimentos, o artista, no entanto, não mencionou Bruno de Luca, que estava com ele na hora do acidente, e nem a esposa, Tamara Dalcanale.

O vídeo gerou grande repercussão na web. Fãs, famosos e anônimos deixaram milhares de comentários parabenizando o ator. “Graças a Deus”, comentou a humorista Tata Werneck. “Que lindo de ver”, completou a atriz Flávia Alessandra.

O atropelamento ocorreu na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro. Kayky ficou em estado grave após sofrer politraumatismo e traumatismo cranioencefálico.

Ele estava em um quiosque na orla junto com amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, ele foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

Confira o post de Kayky: