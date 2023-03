Klara Castanho chora ao relembrar caso de estupro

A atriz Klara Castanho, de 22 anos, chorou ao falar pela primeira vez em um programa de TV sobre o estupro que sofreu no ano passado. O desabafo aconteceu durante o Altas Horas, da TV Globo, apresentado por Serginho Groisman.

"Sei que é um assunto latente. Por ser a minha primeira vez publicamente, é o que as pessoas querem saber. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso fora do grupo das pessoas que foram involuntariamente incluídas, minha família. Recebi muito acolhimento, as pessoas foram muito gentis. Tenho uma rede de apoio maravilhosa", disse Klara.

"Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso", completou emocionada.

"Eu fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso..." #AltasHoras pic.twitter.com/oGUhDKuXPE — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 5, 2023

Klara participou da gravação que homenageou o Dia das Mulheres ao lado da apresentadora Sandra Annenberg e da cantora Roberta Miranda. Ambas se emocionaram com o relato e a abraçaram na sequência.

O caso

Em carta aberta no ano passado, Klara Castanho revelou que gestou uma criança após ser estuprada e a entregou para a adoção. A atriz precisou levar a história a público após ser exposta pela apresentadora Antonia Fontenelle, os jornalistas Leo Dias e Matheus Baldi.

A atriz entrou com uma queixa-crime contra o jornalista Leo Dias, a apresentadora Antônia Fontenelle e a youtuber Adriana Kappaz, a Dri Paz, pelos crimes de difamação, calúnia e injúria. O processo foi ajuizado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). Ela relatou ter se sentido humilhada e constrangida após a divulgação do estupro que sofreu e posterior doação do bebê para adoção.

A defesa ainda relata que ele teria repassado as informações sobre a gravidez de Klara, que foram vazadas do hospital, para Antônia Fontenelle e Dri Paz. As duas publicaram vídeos comentando sobre o assunto.

Em janeiro deste ano, o Conselho de Enfermagem de São Paulo arquivou a investigação que apurava se uma enfermeira teria vazado informações sobre a atriz Klara Castanho. Em nota, o Conselho afirmou que após uma sindicância sobre o suposto vazamento no Hospital Brasil, não foi constatado "a participação de nenhum profissional de enfermagem em relação ao vazamento de quaisquer informações sigilosas de pacientes".

A artista afirmou que uma funcionária da casa a abordou após o trabalho de parto, e ameaçou divulgar a história. Em seguida, ela teria recebido mensagem de um jornalista. "Minha história se tornar pública não foi um desejo meu", disse Klara.