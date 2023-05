Leão Lobo é demitido da TV Gazeta após 2 anos: "Estou no mercado"

O apresentador Leão Lobo foi demitido nesta quinta-feira, 31, da TV Gazeta após dois anos na emissora. A informação foi confirmada pelo próprio comunicador.

"Foram tão acolhedores na minha volta à emissora e agora que saio só tenho agradecimentos. Seria impossível citar nomes. São amigos da alta direção, passando por todos os setores. A Gazeta foi a emissora onde comecei minha carreira. Vou sentir muitas saudades", disse.

Esta não é sua primeira passagem pela empresa. Em 1990 ele estreou como colunista do Mulheres, na TV Gazeta. Entre 2000 e 2001, Leão, junto com a apresentadora Cláudia Pacheco, apresentou o programa Arroz, Feijão e Fofoca.

Em 2014 ele retornou como colunista do Revista da Cidade. Já em janeiro de 2021, foi recontratado como colunista do Revista da Manhã e apresentador do Fofoca Aí.

"Saio chorando porque é muito doloroso deixar amigos e a própria casa, mas saio com a esperança de voltar um dia. A palavra é gratidão", desabafou ele em suas redes sociais. Além da Gazeta, ele tem passagens por outras emissoras, como SBT, Rede Mulher, CNT e Band. Ele frisou ainda que está disponível. "Estou no mercado, não de férias".