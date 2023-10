Maria Carmem Barbosa, autora de novelas da Globo, morre aos 77 anos

A autora Maria Carmem Barbosa, responsável por várias séries e novelas da TV Globo, morreu na madrugada desta sexta-feira, 22, aos 77 anos.

Ela estava internada há dois meses por conta do diagnóstico de Alzheimer. Segundo o sobrinho, Thiago Barbosa, Maria sofreu uma parada cardiorrespiratória após uma queda de pressão.



Maria Carmem foi autora de obras como 'Sai de Baixo', 'A Lua Me Disse', 'Salva & Merengue', 'Olho no Olho' e 'Toma Lá, Da Cá'. Miguel Falabella, que trabalhou em várias das obras com Maria, lamentou seu falecimento.



"A vida é sempre surpreendente. Acabei de postar uma homenagem pelo aniversário de Zezé [Polessa, atriz] e recebo a notícia da passagem de Maria Carmem Barbosa, minha parceira e amiga por anos incontáveis", escreveu.



Ele pontuou que juntos, escreveram novelas, peças, roteiros, além de sonhar e idealizar projetos. "foi uma amizade daquelas que ficam gravadas nas estrelas. Eu poderia passar alguns dias contando histórias sobre nós dois e, na verdade, deixei de conta-las porque Maria Carmem já tinha nos deixado há alguns anos, quando resolveu que dava o viver já por vivido e saiu do ar, com muita rapidez, desligando-se do mundo".



A atriz Danielle Winits também reagiu à morte da autora. "Meus sentimentos carregados da certeza de que longe é um lugar que não existe onde tudo o que de fato existe é amor".



Drica Moraes afirmou que Maria foi uma pessoa incrível. Fabiana Karla pontuou que Maria a fez muito feliz.



"Agora ela está com seu amado Darta. Meus sentimentos a todos… Nossa arte perde uma mente brilhante, engraçada… Necessária… Ah Maria Carmem…"