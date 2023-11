Marido de Ana Hickman nega agressão: "Jamais dei cabeçada nela" | A TARDE

Após a grande repercussão do caso de agressão envolvendo a modelo e apresentadora Ana Hickmann, Alexandre Correa emitiu uma nota de esclarecimento na tarde deste domingo, 12, e negou que tenha dado uma cabeçada na companheira.

“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”, escreveu ele.

Apesar das informações contidas na nota, o estado de saúde de Ana Hickmann após o ocorrido vazou para a imprensa. Segundo informações registradas no boletim de ocorrência da comunicadora, ela precisou imobilizar o braço após a briga com o marido.

“A vítima se deslocou até o Hospital São Camilo, onde passou por atendimento, tendo sido assistida pelo médico ortopedista Andre Luiz Narkevitz CRM 169036, que requisitou exame de raio-x e imobilizou o braço esquerdo da vítima com uma tipóia, e com base no exame mencionado, o profissional da saúde diagnosticou que a vítima apresentava uma contusão no cotovelo esquerdo”, dizia o texto.

Alexandre Correa pediu desculpas pelo ocorrido: “Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no meu escritório”, completou.