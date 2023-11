Hickmann diz que levou 'cabeçadas' após discussão com marido | A TARDE

Ana Hickmann relatou à polícia que foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, com "cabeçadas". As informações foram divulgadas primeiramente pelo G1. A apresentadora esteve em uma delegacia em Itu, no interior de São Paulo, onde registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.

Devido às agressões sofridas, Ana precisou de atendimento médico. Lá, foi colocada uma tipoia em um dos braços dela. Por volta das 15h30, a Polícia Militar seguiu para o condomínio onde ela mora e lá conversou com a corporação.

De acordo com Ana, ela estava na cozinha com o marido e o filho do casal, de 10 anos, além de funcionários, quando eles começaram a discutir. A situação estava tão pesada que a criança saiu do local.

Ainda de acordo com o boletim, Alexandre colocou Ana contra a parede e a agrediu com cabeçadas. Em certo momento, ela conseguiu afastar o marido e, ao tentar pegar o celular para ligar para a polícia, ele fechou a porta no braço esquerdo dela.

Alexandre não estava mais no imóvel quando a polícia chegou ao local. Ana foi atendida na Santa Casa de Itu e, pouco depois, liberada. Ele foi escoltada pela polícia até a delegacia e optou por não solicitar medida protetiva.

Alexandre nega agressão

A informação desse sábado, 11, foi divulgada de forma inicial pelo jornalista David Mazurchi e, posteriormente, repercutida na imprensa.

Por estar muito machucada, Ana teria pedido para dar seu depoimento em casa, no entanto, de acordo com solicitação do delegado, ela precisou ir à delegacia central da cidade.

Ao jornalista Léo Dias, Alexandre negou as acusações, disse que há "algum equívoco" e que não deve se tratar da mesma pessoa. “Eu vim pra São Paulo pra resolver um assunto e vou voltar para Itu amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo”, comentou.

Na ocasião, ele afirmou que Ana estava dormindo e que não iria acordá-la porque ela "trabalha demais".