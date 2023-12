Marido processa Ana Hickmann por medida protetiva e alienação parental | A TARDE

Alexandre Correa processou a ex-esposa Ana Hickmann por alienação parental e pedir a revogação parcial da medida protetiva solicitada, e concedida, para a apresentadora após denúncias de agressões.

O advogado Enio Martins Murad, que representa Alexandre, explicou que o cliente tem dificuldade de convivência com o filho de 9 anos, Alezinho, de acordo com a revista Quem.

O profissional disse que Ana Hickmann proibiu o ex-marido de ver o filho. “De fato ela proibiu o Alexandre de ver o filho e eu tenho tentado contato com os advogados dela no sentido de dar acesso ao filho, mas ela não permite que ele veja o filho”, afirmou.

Murad diz que pai e filho têm uma convivência muito boa. Além disso, afirmou que de acordo com o “direito brasileiro” isso significa alienação parental. O advogado ainda relatou que fez o pedido de revogação parcial da medida protetiva concedida a Ana Hickmann, que de acordo com Alexandre, o impede de se aproximar da esposa, de seus parentes e da empresa do casal.