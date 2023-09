Marvel Studios adia lançamento de seis séries; saiba quais

O Marvel Studios adiou o lançamento de seis séries na última sexta-feira, 1. As informações são do The Hollywood Reporter. Uma das produções que sofreu alteração no calendário foi "Eco" - antes programada para novembro, agora chegará em janeiro de 2024.

As outras produções adiadas são: "X-men ‘97", antes programada para o terceiro trimestre de 2023, agora deve chegar no começo de 2024; "Agatha: Darkhold Diaries" foi adiado em quase um ano para outubro de 2024; "Coração de Ferro", programada para estrear este ano, teve sua pós-produção paralisada e, por isso, foi retirada do calendário; "Daredevil: Born Again" e "Wonder Man", que filmavam até o começo da paralisação, também não têm mais uma previsão de estreia.

Enquanto algumas séries sofrem com o adiamento, a segunda temporada de "What If…?" já tem uma previsão de estreia e deve chegar próximo do Natal de 2023.

Greves em Hollywood

O sindicato de roteiristas de Hollywood anunciou a greve em busca de melhorias para a classe. Entre as reivindicações estão melhores condições de trabalho, aumento do salário mínimo, remuneração igualitária entre produções direto para streaming – comparada com plataformas como TV e cinema– e uma nova fórmula para tornar mais justos os “valores residuais”, nome dado aos pagamentos pelo uso de obras após o lançamento.

Com justificativas similares, em julho, o sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA) se juntou ao WGA na greve. A paralisação conjunta das duas categorias de profissionais fez com que várias produções interrompessem filmagens e outros processos importantes. Entre as séries que foram paralisadas estão: "Stranger Things", "Emily em Paris", "Cobra Kai", "Daredevil: Born Again", "O Cavaleiro dos Sete Reinos", "Ruptura", entre outras.