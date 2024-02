Matheus Ceará deixa SBT depois de 12 anos | A TARDE

O humorista Matheus Ceará se demitiu do SBT depois de 12 anos na emissora. Ele era uma dos rostos mais conhecidos do programa "A Praça É Nossa". O anúncio foi feito pelo próprio comediante, em uma postagem nas redes sociais no último sábado, 17.

Ceará publicou uma carta aberta a Carlos Alberto de Nóbrega, o apresentador da atração. "Essa talvez seja até hoje a decisão mais Triste que tomei na Vida me desligar de uma Emissora tão Grande de um Programa tão Grande e o mais dolorido de Você. Acredito que a Amizade continua a mesma, mas sem os risos na hora da Gravação sem as fofocas de camarim, sem muita coisa", escreveu.



Leia a carta na íntegra:

Carta ao Carlos Alberto sobre meu Desligamento do SBT. Foram 12 Anos da mais Pura Alegria e a Maior Troca de Carinho e cumplicidade, aprendi a ser um Humorista Melhor, um Homem melhor, um Pai melhor. São 12 anos de um Respeito Intenso a você e a Praça é Nossa. Essa talvez seja até hoje a decisão mais Triste que tomei na Vida me desligar de uma Emissora tão Grande de um Programa tão Grande e o mais dolorido de Você. Acredito que a Amizade continua a mesma, mas sem os risos na hora da Gravação sem as fofocas de camarim, sem muita coisa. Agradeço pela Oportunidade de Mudar a Minha vida ao seu lado e tambem pelas palavras e incentivo nessa minha Nova Jornada. Obrigado Carlos Alberto de Nobrega, Obrigado SBT. Rumo ao que me espera junto com a minha Familia. Triste agora mas feliz com k que virá!

Desde 2012, o comediante integrava o elenco fixo do "A Praça É Nossa". Com um chapéu de cangaceiro, ele fazia um retirante nordestino.