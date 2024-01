Milton Neves não renova contrato e deixa a Band após 15 anos | A TARDE

Após 15 anos na Band, Milton Neves não renovou seu contrato e encerra sua trajetória na emissora no próximo domingo, 31. A decisão, tomada em conjunto entre a Band e a família do jornalista, baseia-se na avaliação de que Neves não está mais apto para exercer suas funções habituais devido a questões de saúde.

A Band confirmou o término do contrato em nota oficial, onde destaca o profissionalismo de Milton Neves ao longo dos últimos 18 anos.

"Em comum acordo, Milton Neves encerra seu contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Band agradece ao profissional, um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro, por sua atuação brilhante ao longo dos últimos 18 anos".

Milton Neves liderava o programa Terceiro Tempo, cancelado em junho deste ano, sendo substituído por Craque Neto com o Apito Final. Neves foi realocado no programa de Neto, onde comandava o quadro "Gol: O Grande Momento do Futebol".

Com 72 anos e enfrentando problemas de saúde desde 2020, Milton Neves não participou do programa do último domingo, 24, e não confirmou se terá uma despedida no ar antes do término do contrato no dia 31 de dezembro.

A Band destacou, em comunicado interno, a contribuição significativa de Neves para o jornalismo do grupo ao longo dos 18 anos de colaboração.