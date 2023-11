Mister M volta ao Brasil e revela que foi declarado morto por minutos | A TARDE

O ilusionista Val Valentino, conhecido como Mister M, que conquistou popularidade no Brasil na década de 1990 com seu programa de mágica na televisão, anunciou que está de volta ao Brasil.

Recentemente ele apareceu no especial sobre os 50 anos do "Fantástico". Em 2019 ele foi diagnosticado com um câncer na próstata já em estágio avançado e foi operado no Brasil.

Em entrevista à Veja, ele contou que os médicos americanos chegaram a pedir para se preparar para a morte.

"Em 2019, de fato, cheguei a ser declarado morto por três minutos. Na outra dimensão, vi minha mãe dizendo para eu vir para o Brasil. Cheguei aqui pouco antes da pandemia e não consegui voltar. O câncer piorou e fui operado no Brasil. Me recuperei graças ao carinho e amor dos brasileiros", contou.

Na volta ao Brasil, o americano fará uma temporada de 20 apresentações em São Paulo.