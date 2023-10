Morgana e Celeste, do Castelo Rá-Ti-Bum, terão novo programa na TV | A TARDE

A feiticeira Morgana e a cobra Celeste voltarão às telinhas em um programa TV Cultura, que estreia na segunda-feira, 9. Morgana & Celeste terá 60 episódios de 3 minutos.

Na série, a tia do Nino, vivida pela atriz Rosi Campos, vai relembrar os acontecimentos históricos que presenciou em seus cerca de 6 mil anos. Ela estará acompanhada da cobra, que está mais curiosa e desbocada.

Morgana & Celeste acontece no porão do Castelo, que Morgana decidiu organizar após milhares de anos. Cada quinquilharia, móveis mágicos esquecidos ao longo do tempo e objetos dispostos de maneira lúdica, como uma “bagunça organizada” vão ajudar a Bruxa a ilustrar suas histórias do passado.

Entre os temas, Cavalo de Troia, Santos Dumont e a invenção do avião, Rei Midas, a primeira sessão de cinema, a invenção do telefone e as pirâmides do Egito.

Os programas vão ao ar de segunda a sábado, na faixa do Quintal da Cultura, às 11h40 e 16h25.