Morre a atriz Elizângela, aos 68 anos, em Guapimirim | A TARDE

Um dos rostos mais conhecidos da teledramaturgia brasileira, a atriz Elizângela do Amaral Vergueiro morreu aos 68 anos nesta sexta-feira, 4, em Guapimirim, no estado do Rio, informou a prefeitura local.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Guapimirim, a artista deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma PCR (parada cardiorrespiratória), após ter sido pronto atendida pelas equipes do SAMU.

Em duas oportunidades, no caminho até o hospital e dentro da unidade, ocorreram tentativas de reanimação, mas ambas sem sucesso. A gestão local lamentou o ocorrido e lembrou que já havia atendido a atriz recentemente.

"A Prefeitura Municipal de Guapimirim, lamenta a morte da consagrada atriz. Esta é a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elizangela. Na primeira, Elizangela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, e depois de algumas semanas, teve alta da unidade", diz trecho da nota.



Elizângela fez sucesso em produções globais como as novelas "Força do querer" e "A Dona do Pedaço", entre outras.