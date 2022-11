Morre, aos 84 anos, o ator Roberto Guilherme, o Sargento Pincel

O ator Roberto Guilherme, conhecido pelo papel de Sargento Pincel, em Os Trapalhões, da TV Globo, morreu aos 84 anos, nesta quinta-feira, 10, no Rio de Janeiro. Ele lutava contra um câncer e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da capital carioca.

A informação foi confirmada pela família do artista e também por Lilian Aragão, mulher do ator Renato Aragão. Roberto Guilherme interpretou o Sargento Pincel por mais de 30 anos com irreverência única. A identificação com o personagem é tão grande que, em entrevista, o ator afirmou que a própria família o chamava de “Pinça”.

Na Turma do Didi, o Sargento Pincel contracenava com o Soldado 49, o Didi, personagem representado por Renato Aragão.