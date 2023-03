Morre o ator de novelas Antônio Pedro, aos 82 anos

Faleceu na manhã deste domingo, 12, no Rio de Janeiro, o ator Antônio Pedro Borges de Oliveira, de 82 anos. Com mais de cinco décadas de carreira, o artista teve seu papel mais recente em 2021, na série “Filhos de Eva”, da Globoplay, quando contracenou com Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo.



O anúncio da morte foi dado na página do Instagram da filha do ator, Ana Baird. Antônio Pedro já estava internado e a morte aconteceu em decorrência de insuficiências renal e cardíaca.

A estreia de Antônio Pedro na TV foi em 1969, na novela "Super Plá", da Rede Tupi. As novelas e programas mais famosos em que o ator trabalhou foram "Sassaricando" (1987), "Bebê a Bordo" (1988), "Escolinha do Professor Raimundo" (1990/92/94), "Caça Talentos" (1996), "Explode Coração" (1996) e "Sítio do Picapau Amarelo" (2002).