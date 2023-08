MP do Rio denuncia acusados de matar o ator Jeff Machado

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Bruno de Souza e Jeander Vinícius, acusados de matar o ator Jeff Machado. A dupla é apontada como autora dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e crimes patrimoniais contra o espólio do ator.

Na ação da sexta-feira, 28, divulgada nesta segunda-feira, 31, o órgão também pediu à Justiça a conversão da prisão temporária dos acusados em prisão preventiva.

O crime ocorreu na casa de Jeff, no dia 23 de janeiro, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. De acordo com os promotores Alexandre Murilo Graça e Sauvei Lai, Bruno de Souza drogou o ator com um entorpecente na bebida, antes de eles subirem ao segundo andar da casa, também em companhia de Jeander Vinícius, onde deram início a uma relação sexual.

Em meio ao ato, quando Jeff estava de costas, Bruno estrangulou o pescoço de Jefferson com um cabo de telefone, causando sua morte. Para a acusação, Jeander concorreu para a prática do crime, distraindo o ator para que Bruno pudesse atacá-lo. Depois do assassinato, os denunciados levaram o corpo em um baú e o enterraram em um terreno localizado na parte da frente de uma kitnet alugada por Bruno no mesmo bairro, onde, posteriormente, concretaram.

De acordo com o MP, a partir de 2019, Bruno prometeu falsamente a Jefferson a compra de uma vaga para ator em uma emissora de televisão, no valor de mais de R$ 18 mil, alegando que seria repassado a um suposto produtor/diretor da produção. No entanto, o dinheiro não foi devolvido e tampouco houve a contratação.

Segundo a denúncia, tratava-se de mera isca criada para obter vantagens financeiras ilícitas da vítima, e na iminência de ser descoberto, Bruno matou o artista.

A investigação demonstrou que Bruno de Souza se passou por Jefferson e utilizou a senha do cartão de crédito dele para efetuar compras em estabelecimentos comerciais e anunciou a venda do carro da vítima em agências de automóveis. Houve ainda invasão ao telefone do artista, por meio do qual Bruno se passou por Jeff para manter diálogos com familiares e amigos dele.

Por fim, a denúncia descreve que os acusados praticaram maus-tratos contra animais domésticos ao abandonarem oito cães de raça pertencentes ao ator, em um terreno vazio, sem alimentação e cuidados de higiene, quando dois morreram e um desapareceu.