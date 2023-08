Museu de Arte Sacra da UFBA comemora 64 anos com programação especial

O Museu de Arte Sacra da Universidade Federal da Bahia preparou uma programação especial em comemoração aos seus 64 anos.

No dia 10 de agosto terá início uma série de atividades com o lançamento do “Tour Virtual MAS 360º”, que permitirá que o público conheça o acervo e infraestrutura do museu virtualmente, por meio de computadores e dispositivos móveis.

No mesmo dia haverá a abertura da exposição presencial “A tradição Artística da Escola de Pintura Cusquenha”, de curadoria de Edjane Silva. A mostra promete transportar os visitantes para a experiência artística da Escola de Cusco.

De 14 a 18 de agosto haverá a "Semana Científica em Arte e Patrimônio", que terá uma série de atividades como workshop "Técnicas para análise de obras de arte", palestras, visitas guiadas, laboratório móvel, entre outras.

No dia 15 de agosto, o MAS UFBA recebe a professora Alejandra Muñoz, da Escola de Belas Artes da UFBA, que ministrará a palestra “Virgo Lactans: imagens singulares da maternidade da Virgem”.

O Museu de Arte Sacra da UFBA foi fundado em 10 de agosto de 1959, pelo então Reitor da Universidade Federal da Bahia, Edgar Santos e é o primeiro museu universitário da Bahia.