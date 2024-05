Na Globo, Eliana vai assumir famoso programa dominical | A TARDE

A apresentadora Eliana será anunciada em breve como contratada da Globo. A entrada dela vai ocorrer já no início do segundo semestre, em julho, segundo o F5.

Conforme a publicação, a decisão de não renovar com o SBT, após 14 de anos de contrato, foi da comunicadora. O projeto que ela vai assumir está guardado em segredo, mas será um programa semanal, no modelo dominical que ela tem experiência: entrevista com famosos e reportagens voltadas ao público feminino. Internamente, o que se se diz é que ele será produzido pelo GNT, canal do Grupo Globo na TV paga.

Mas de acordo com o Notícias da TV, a loira deve herdar de Ivete Sangalo o The Masked Singer Brasil. A baiana já confirmou que vai deixar a Globo para se dedicar a carreira musical.

Com isso, a emissora estaria avaliando a possibilidade de ter Eliana no comando do show, por ela ser um nome bem aceito pelo público e que circula bem no mercado publicitário.

A empresa também tem interesse em utilizar a imagem de Eliana no Criança Esperança deste ano, assim como no ano passado, quando juntou ela a Xuxa Meneghel e Angélica para uma performance.

E o Vídeo Show?

A reportagem do F5 apurou que um retorno do Vídeo Show com Eliana, apresentado diariamente, está descartado. O programa saiu do ar em 2019. Entende que ela é coisa do passado.

O último programa de Eliana no SBT irá ao ar em 30 de junho, quando termina o contrato com o canal de Silvio Santos.

Publicações relacionadas