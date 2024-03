Nego do Borel dá empurrão em Luiz Mesquita ao vivo no SBT: "Covarde" | A TARDE

Nego do Borel e Luiz Otávio Mesquita protagonizaram um clima tenso durante o Domingo Legal deste domingo, 3.

Na edição deste domingo participaram no time azul Luiz Otávio, Viny Vieira e Fernanda Lacerda. Já no time amarelo estavam Emilene Juarez, Nego do Borel e Thomaz Costa.

Vale lembrar que Thomaz já foi derrotado por Luiz no ringue e Nego do Borel perdeu recentemente a luta contra MC Gui.

Durante o programa, Celso mencionou a luta de Nego do Borel e Luiz Otávio ironizou a derrota. Revoltado, Nego deu um empurrão no filho de Otávio Mesquita.

"Covarde, só sabe empurrar, está acostumado", disse Luiz. Celso, então, interferiu. "Você veio para brincar".

Confira o vídeo.