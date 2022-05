Netflix divulga arrepiante trailer do 4º ano de Stranger Things

Já perto do seu fim, ‘Stranger Things’ promete aumentar as doses de terror, em sua quarta e penúltima temporada. Nesta terça-feira, 12, a série ganhou o seu primeiro trailer, que mostra os jovens em momentos tensos, antes de declararem guerra ao Mundo Invertido e aos temidos ‘demogorgons’.

Na prévia, Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink) aparecem no colegial, enquanto Eleven (Millie Bobby Brown) e Will (Noah Schnapp) tentam se adaptar à nova vida na Califórnia. O vídeo revela ainda que Hopper (David Harbour) sobreviveu à temporada anterior e está em uma prisão na Rússia. No entanto, mesmo distantes, todos os personagens voltam a encarar os seres monstruosos.

A quarta temporada será dividida em duas partes. A primeira estreia em 27 de maio, enquanto a segunda parte está prevista para 1º de julho. A Netflix ainda divulgou a sinopse oficial da série. Confira:

"Seis meses se passaram da batalha de Starcourt, que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. Enquanto continuam a lidar com as consequências, o grupo de amigos se separa pela primeira vez – e navegar pelas complexidades da escola não torna as coisas mais fáceis. Nesse momento tão vulnerável, uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível surge, trazendo um grande mistério que, se resolvido, pode ser a chave para acabar com os horrores do Mundo Invertido."

Além do elenco já conhecido, vários novos nomes foram anunciados, incluindo Amybeth McNulty, a Anne de Anne With an E.

Assista ao trailer:

null Reprodução | Netflix